Ще одна країна ЄС дозволила українцям відновлювати посвідчення водія

Відтепер українці мають можливість відновлювать посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням ще в одній країні Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України .

"Сервісні центри МВС розширюють географію своїх послуг, аби навіть за тисячі кілометрів українці отримували якісний державний сервіс. Відтепер наші співгромадяни мають можливість відновлювати посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням і в Словаччині", - повідомили в МВС.

В міністерстві заявили, що обслуговування здійснюється як за живою, так і за електронною чергою.

Для відновлення посвідчення водія необхідно підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Відновлення посвідчення водія здійснюється у місті Братислава. Адреса розташування "Паспортного сервісу": ТЦ Ніви -1 поверх, територія автостанції (Mlynské nivy 5A, 821 09).

Графік роботи "Паспортного сервісу" у Братиславі для обміну посвідчення водія:

вівторок-п’ятниця: 10:00 - 17:00,

субота: 10:00 - 15:30,

неділя та понеділок - вихідні.

Нагадуємо, що відновити посвідчення водія також можна у Стамбулі.

А обмін посвідчення здійснюється у всіх 11 підрозділах ДП "Документ" за кордоном. Зокрема, у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Туреччині та Іспанії.

Додамо, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.

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