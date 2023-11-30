Ще одна країна ЄС дозволила українцям відновлювати посвідчення водія
Відтепер українці мають можливість відновлювать посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням ще в одній країні Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
"Сервісні центри МВС розширюють географію своїх послуг, аби навіть за тисячі кілометрів українці отримували якісний державний сервіс. Відтепер наші співгромадяни мають можливість відновлювати посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням і в Словаччині", - повідомили в МВС.
В міністерстві заявили, що обслуговування здійснюється як за живою, так і за електронною чергою.
Для відновлення посвідчення водія необхідно підготувати пакет документів:
- паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;
- медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).
Відновлення посвідчення водія здійснюється у місті Братислава. Адреса розташування "Паспортного сервісу": ТЦ Ніви -1 поверх, територія автостанції (Mlynské nivy 5A, 821 09).
Графік роботи "Паспортного сервісу" у Братиславі для обміну посвідчення водія:
- вівторок-п’ятниця: 10:00 - 17:00,
- субота: 10:00 - 15:30,
- неділя та понеділок - вихідні.
Нагадуємо, що відновити посвідчення водія також можна у Стамбулі.
А обмін посвідчення здійснюється у всіх 11 підрозділах ДП "Документ" за кордоном. Зокрема, у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Туреччині та Іспанії.
Додамо, що Туреччина визнає українські водійські права без екзамену.
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