Ще одна азіатська країна вирішила купувати дешеву російську нафту

Pertamina вже багато років не закуповує російську нафту і не робила цього після початку війни Росії проти України у 2022 році, хоча Індонезія і не приєдналася до західних санкцій. Востаннє Pertamina закуповувала нафту сортів ESPO Blend та Sokol у Росії понад 10 років тому.

Західні санкції проти російського енергетичного сектора, включаючи ембарго ЄС на постачання російської нафти та механізм обмеження цін, зробили Китай, Індію та Туреччину основними покупцями російської нафти.

Pertamina запросила російську нафту марки Urals, а також високосірчисті сорти Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen та інші для постачання на свій НПЗ Cilacap 15-17 вересня. Pertamina також запросила нафту Sokol серед сортів нафти для прибуття у Cilacap протягом 18-20 вересня. Джерела повідомили, що один із тендерів закрився минулого тижня, а інший - у понеділок. Результати поки що не оголошено.

Цінова стеля

Одне з джерел, знайомих із планами Pertamina, повідомило, що компанія може купувати російську нафту тільки в тому випадку, якщо вона продаватиметься відповідно до положення про граничний рівень цін. Обмеження дозволяє західним відправникам вантажу та страховикам брати участь у торгівлі російською нафтою за умови, що нафта продається за ціною менше 60 доларів за барель.

Представник нафтопереробного підрозділу Pertamina заявив, що компанія закуповуватиме сиру нафту, що відповідає специфікаціям її НПЗ, і при цьому дотримуватиметься всіх відповідних правил. "Якщо ми закуповуватимемо сиру нафту в Росії, це буде здійснюватися в рамках механізму цінового обмеження", - заявив прес-секретар компанії.