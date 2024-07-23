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Еще одна азиатская страна решила закупать дешевую российскую нефть

Фото: Индонезия решила закупать дешевую российскую нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индонезийская государственная нефтеперерабатывающая компания Pertamina добавила российские сорта нефти в свои тендерные списки для покупки сырой нефти в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Pertamina уже много лет не закупает российскую нефть и не делала этого после начала войны России против Украины в 2022 году, хотя Индонезия и не присоединилась к западным санкциям. В последний раз Pertamina закупала нефть сортов ESPO Blend и Sokol в России более 10 лет назад.

Западные санкции против российского энергетического сектора, включая эмбарго ЕС на поставки российской нефти и механизм ограничения цен, сделали Китай, Индию и Турцию основными покупателями российской нефти.

Pertamina запросила российскую нефть марки Urals, а также высокосернистые сорта Kirkuk, Jubilee, Al Shakheen и другие для поставки на свой НПЗ Cilacap 15-17 сентября. Pertamina также запросила нефть Sokol среди сортов нефти для прибытия в Cilacap в течение 18-20 сентября. Источники сообщили, что один из тендеров закрылся на прошлой неделе, а другой - в понедельник. Результаты пока не объявлены.

Ценовой потолок

Один из источников, знакомых с планами Pertamina, сообщил, что компания может покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться в соответствии с положением о предельном уровне цен. Ограничение позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью при условии, что нефть продается по цене менее 60 долларов за баррель.

Представитель нефтеперерабатывающего подразделения Pertamina заявил, что компания будет закупать сырую нефть, соответствующую спецификациям ее НПЗ, и при этом соблюдающую все соответствующие правила. "Если мы будем закупать сырую нефть у России, это будет осуществляться в рамках механизма ценового ограничения", - заявил пресс-секретарь компании.

Меры стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай. Доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

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НафтаИндонезия