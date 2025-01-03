Flydubai призупинила польоти до Сочі та Мінеральних Вод до 8 і 9 січня.

За словами представників Flydubai, компанія пішла на цей крок через "операційні причини". Спочатку припинення рейсів, про яке було оголошено 27 грудня, мало тривати до 5 січня.

Керівництво перевізника тоді пояснило це рішення форс-мажором і загрозою безпеці польотів.

Авіакатастрофа в Казахстані

Вранці середи, 25 грудня 2024 року, літак "Азербайджанських авіаліній" летів із Баку до Грозного. Проте судно не змогло приземлитися в російському місті.

Пізніше стало відомо, що літак було підбито російською протиповітряною обороною під Грозним і йому заборонили здійснити посадку на території РФ.

Згодом російський диктатор Володимир Путін двічі телефонував президенту Азербайджана Гейдару Алієву. Під час розмов лідери обговорювали нюанси катастрофи літака.