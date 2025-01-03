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Ще одна авіакомпанія призупинила частину польотів над Росією

П'ятниця 03 січня 2025 18:04
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Ще одна авіакомпанія призупинила частину польотів над Росією Ілюстративне фото: Flydubai призупинила частину польотів над Росією (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

Державна авіакомпанія ОАЕ Flydubai вирішила продовжити дію призупинення польотів із Дубая до Сочі та Мінеральних Вод. Це сталось після авіакатастрофи у Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РІА.новини".

Flydubai призупинила польоти до Сочі та Мінеральних Вод до 8 і 9 січня.

За словами представників Flydubai, компанія пішла на цей крок через "операційні причини". Спочатку припинення рейсів, про яке було оголошено 27 грудня, мало тривати до 5 січня.

Керівництво перевізника тоді пояснило це рішення форс-мажором і загрозою безпеці польотів.

Авіакатастрофа в Казахстані

Вранці середи, 25 грудня 2024 року, літак "Азербайджанських авіаліній" летів із Баку до Грозного. Проте судно не змогло приземлитися в російському місті.

Пізніше стало відомо, що літак було підбито російською протиповітряною обороною під Грозним і йому заборонили здійснити посадку на території РФ.

Згодом російський диктатор Володимир Путін двічі телефонував президенту Азербайджана Гейдару Алієву. Під час розмов лідери обговорювали нюанси катастрофи літака.

Також днями повідомлялось, що авіакомпанії Китаю, схоже, уникають повітряного над південним заходом Російської Федерації після авіакатастрофи у Казахстані. Мова про рейси, які прямують до Грузії та Угорщини.

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