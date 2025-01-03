Еще одна авиакомпания приостановила часть полетов над Россией
Государственная авиакомпания ОАЭ Flydubai решила продлить действие приостановления полетов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды. Это произошло после авиакатастрофы в Казахстане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА.новости".
Flydubai приостановила полеты в Сочи и Минеральные Воды до 8 и 9 января.
По словам представителей Flydubai, компания пошла на этот шаг по "операционным причинам". Изначально приостановка рейсов, о которой было объявлено 27 декабря, должна была продлиться до 5 января.
Руководство перевозчика тогда объяснило это решение форс-мажором и угрозой безопасности полетов.
Авиакатастрофа в Казахстане
Утром среды, 25 декабря 2024 года, самолет "Азербайджанских авиалиний" летел из Баку в Грозный. Однако судно не смогло приземлиться в российском городе.
Позже стало известно, что самолет был подбит российской противовоздушной обороной под Грозным и ему запретили совершить посадку на территории РФ.
Впоследствии российский диктатор Владимир Путин дважды звонил президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Во время разговоров лидеры обсуждали нюансы катастрофы самолета.
Также на днях сообщалось, что авиакомпании Китая, похоже, избегают воздушного над юго-западом Российской Федерации после авиакатастрофы в Казахстане. Речь о рейсах, следующих в Грузию и Венгрию.
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