Государственная авиакомпания ОАЭ Flydubai решила продлить действие приостановления полетов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды. Это произошло после авиакатастрофы в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА.новости".

Flydubai приостановила полеты в Сочи и Минеральные Воды до 8 и 9 января.

По словам представителей Flydubai, компания пошла на этот шаг по "операционным причинам". Изначально приостановка рейсов, о которой было объявлено 27 декабря, должна была продлиться до 5 января.

Руководство перевозчика тогда объяснило это решение форс-мажором и угрозой безопасности полетов.

Авиакатастрофа в Казахстане

Утром среды, 25 декабря 2024 года, самолет "Азербайджанских авиалиний" летел из Баку в Грозный. Однако судно не смогло приземлиться в российском городе.

Позже стало известно, что самолет был подбит российской противовоздушной обороной под Грозным и ему запретили совершить посадку на территории РФ.

Впоследствии российский диктатор Владимир Путин дважды звонил президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Во время разговоров лидеры обсуждали нюансы катастрофы самолета.