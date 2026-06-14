Ще один удар по енергетиці РФ: дрони атакували нафтобазу в Рибінську

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв опів на п'яту ранку неділі попередив росіян регіону про дронову небезпеку та закликав їх дотримуватись рекомендацій.

"У Ярославській області оголошено безпілотну небезпеку. Дотримуйтесь спокою. Якщо ви знаходитесь на вулиці - залиште відкриті ділянки, постарайтеся сховатися у найближчих будинках. У приміщеннях важливо зашторити вікна щільними фіранками або опустити жалюзі, відійти від вікон на безпечну відстань та намагатися перебувати в кімнатах із суцільними стінами", - написав чиновник неадовго до того, як дрони таки вразили нафтобазу.

Євраєв також повідомив, що через обстріл нафтобази перекрито виїзд з Ярославля в бік Москви.

Перед цим у Ярославській області інтенсивно працювала російська ППО, однак безпілотики все одно здійснили атаку. Згодом в пабліках почали з'являтись кадри від очеивдців, на яких з різних ракурсів помітно пожежу та величезі стовпи диму, що простягаються високо в небо.

Нафтобаза "Спецторг Плюс" розташована поруч з Ярославським НПЗ, вона містить резервуари на понад 300 тисяч кубометрів.

Через стратегічне значення для енергетики РФ та забезпечення армії окупанта об'єкт регулярно ставав ціллю українських безпілотників, з-за чого його неодноразово атакували дрони - особливо навесні та на початку літа 2026 року.