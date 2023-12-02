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Ще один штат у США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Американський штат Північна Кароліна повторно визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Twitter.

"Ми вдячні штату Північна Кароліна і 75-му губернатору Північної Кароліни Рою Куперу за повторне визнання Голодомору геноцидом у 90-ті роковини Голодомору в Україні", - написала вона.

Голодомор в Україні

Голодомор 1932-1933 років вважається однією з найтрагічніших подій в українській історії. Масовий голод призвів до мільйонних жертв. Історики зазначають, що внаслідок Голодомору загинуло близько 7 млн осіб.

Верховна рада України звернулася до демократичних держав із проханням визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Після початку повномасштабної війни цей процес активізувався. Низка європейських країн ухвалила відповідне рішення, як і понад 30 штатів у США.

Більше про Голодомор в Україні можна прочитати у матеріалі "Помста за свободу. В Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору".

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