Ще один штат у США визнав Голодомор геноцидом українського народу

"Ми вдячні штату Північна Кароліна і 75-му губернатору Північної Кароліни Рою Куперу за повторне визнання Голодомору геноцидом у 90-ті роковини Голодомору в Україні", - написала вона.

#Holodomor #GenocideRecognition

Ви бачите те, що State of North Carolina і @NC_Governor для reiterating recognition of Holodomor як Genocide на 90th anniversary of Holodomor in Ukraine. pic.twitter.com/bshYKnNBdw - Oksana Markarova (@OMarkarova) December 2, 2023

Голодомор в Україні

Голодомор 1932-1933 років вважається однією з найтрагічніших подій в українській історії. Масовий голод призвів до мільйонних жертв. Історики зазначають, що внаслідок Голодомору загинуло близько 7 млн осіб.

Верховна рада України звернулася до демократичних держав із проханням визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Після початку повномасштабної війни цей процес активізувався. Низка європейських країн ухвалила відповідне рішення, як і понад 30 штатів у США.

Більше про Голодомор в Україні можна прочитати у матеріалі "Помста за свободу. В Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору".

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