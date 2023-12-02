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Еще один штат в США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американский штат Северная Каролина повторно признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.

"Мы благодарны штату Северная Каролина и 75-му губернатору Северной Каролины Рою Куперу за повторное признание Голодомора геноцидом в 90-ю годовщину Голодомора в Украине", - написала она. 

Голодомор в Украине

Голодомор 1932-1933 годов считается одним из самых трагических событий в украинской истории. Массовый голод привел к миллионным жертвам. Историки отмечают, что в результате Голодомора погибли около 7 млн человек.

Верховная рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. После начала полномасштабной войны этот процесс активизировался. Ряд европейских стран принял соответствующее решение, как и более 30 штатов в США.

Больше о Голодоморе в Украине можно прочитать в материале "Месть за свободу. В Украине чтят память жертв Голодомора".

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