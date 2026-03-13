Ще один облцентр підвищує вартість проїзду в транспорті: нові тарифи

У Житомирі з наступного тижня зросте вартість проїзду в тролейбусах, трамваях та автобусах. Відповідне рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому, пояснюючи необхідність змін економічними факторами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення позачергового засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради.
Головне:
У міській громаді впроваджено диференційовану систему оплати - кінцева вартість поїздки залежить від обраного способу розрахунку. Найдешевшим варіантом залишається використання транспортної картки.
Актуальні тарифи з 16 березня:
Міська влада зберегла особливі умови для пільгових категорій та молоді. Пенсіонери за віком та особи з інвалідністю III групи за наявності пільгової картки або "Картки житомирянина" можуть користуватися електротранспортом безкоштовно. Для цих же категорій у міських автобусах передбачена пільгова вартість проїзду у розмірі 10 гривень.
Для учнів шкіл та інших загальноосвітніх навчальних закладів встановлено такі тарифи (за умови оплати транспортною карткою):
Нові правила розрахунків почнуть діяти вже з найближчого понеділка, 16 березня.
Нагадаємо, у Києві з 14 березня подорожчає проїзд у деяких приватних маршрутках - до 20 гривень за поїздку. Перевізники пояснюють підвищення тарифів зростанням цін на пальне, запчастини та інші витрати. Водночас вартість проїзду в комунальному транспорті - метро, трамваях, тролейбусах і автобусах - залишиться без змін.
Водночас перевізники у Львівській області тимчасово не підвищуватимуть вартість проїзду, попри зростання цін на пальне. Такого рішення дійшли після звернення обласної влади, яка закликала утриматися від підвищення тарифів, щоб уникнути соціальної напруги.