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Ще один мирний план? Китай хоче стати посередником в конфлікті Ізраїлю та Палестини

Фото: Китай закликає до переговорів Ізраїлю та Палестини (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китай заявив про бажання стати посередником у відновленні мирних переговорів між Ізраїлем та Палестиною.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цінь Ган, передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Зазначається, що він провів телефонні розмови зі своїми ізраїльським і палестинським колегами Елі Коеном та Ріядом Аль-Малікі. Після цього він сказав, що необхідно відновити мирні переговори та впровадити раніше досягненні домовленості.

"Китай не має егоїстичних інтересів у ізраїльсько-палестинському питанні і лише сподівається, що Ізраїль та Палестина зможуть мирно співіснувати й захищати регіональний мир і стабільність", - сказав Цінь.

Нагадаємо, 7 квітня Ізраїль атакував об'єкти угрупування ХАМАС у Лівані та секторі Гази. Це сталося у відповідь на ракетні атаки, якими ізраїльська сторона піддалася з ліванської території, а згодом і із сектора Гази.

А після загибелі трьох людей унаслідок нападів на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу розпорядився почати мобілізацію резерівстів.

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КитайІзраїльПалестина