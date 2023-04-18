Еще один мирный план? Китай хочет стать посредником в конфликте Израиля и Палестины

Китай заявил о желании стать посредником в возобновлении мирных переговоров между Израилем и Палестиной.
Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .
Отмечается, что он провел телефонные разговоры со своими израильскими и палестинскими коллегами Эли Коэном и Риядом Аль-Малики. После этого он сказал, что необходимо возобновить мирные переговоры и ввести ранее достигнутые договоренности.
"Китай не имеет эгоистических интересов в израильско-палестинском вопросе, и только надеется, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать и защищать региональный мир и стабильность", - сказал Цинь.
Напомним, 7 апреляИзраиль атаковал объекты группировки ХАМАС в Ливане и секторе Газа. Это произошло в ответ на ракетные атаки, которыми израильская сторона подверглась с ливанской территории, а затем и из сектора Газа.
А после гибели трех человек в результате нападений на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать мобилизацию резервистов.
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