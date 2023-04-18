Еще один мирный план? Китай хочет стать посредником в конфликте Израиля и Палестины

Китай заявил о желании стать посредником в возобновлении мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Отмечается, что он провел телефонные разговоры со своими израильскими и палестинскими коллегами Эли Коэном и Риядом Аль-Малики. После этого он сказал, что необходимо возобновить мирные переговоры и ввести ранее достигнутые договоренности. "Китай не имеет эгоистических интересов в израильско-палестинском вопросе, и только надеется, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать и защищать региональный мир и стабильность", - сказал Цинь.