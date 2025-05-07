Ще один комітет Ради підтримав ратифікацію угоди України та США про надра

Угода про надра

Україна та США підписали угоду про надра 1 травня. Вона передбачає створення інвестиційного фонду, куди буде надходити 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.

Від України угоду підписувала перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, а з боку США - міністр фінансів Скотт Бессент.

Зауважимо, що угода не набуде чинності, поки її не ратифікує Рада, 2 травня, відповідний законопроект вніс до парламенту Кабмін. Очікується, що ратифікація відбудеться 8 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.