Еще один комитет Рады поддержал ратификацию соглашения Украины и США о недрах

Соглашение о недрах

Украина и США подписали соглашение о недрах 1 мая. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда, куда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.

От Украины соглашение подписывала первый вице-премьер Юлия Свириденко, а со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.

Заметим, что соглашение не вступит в силу, пока его не ратифицирует Рада, 2 мая, соответствующий законопроект внес в парламент Кабмин. Ожидается, что ратификация состоится 8 мая.

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