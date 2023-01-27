Ще один грузинський банк розпочав блокувати рахунки росіян

Третій за величиною банк Грузії Liberty закрив рахунки кільком громадянам Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Як зазначає видання, посилаючись на телеграм-канали, раніше блокувати рахунки росіян почав ще один із найбільших комерційних банків Грузії - Bank of Georgia. Клієнтів почали повідомляти, що їхні рахунки закривають через внутрішню політику банку, проте конкретних причин блокувань у банку не зазначили. Блокування стосувалося і клієнтів 2022 року, і тих, хто відкрив їх раніше. Крім росіян, закриття рахунків торкнулося білоруських клієнтів.
"При цьому Bank of Georgia не відмовлявся відкривати рахунки російським клієнтам після початку війни в Україні, як це робили деякі інші грузинські банки. Однак спочатку він вимагав від росіян, які хочуть відкрити рахунки, підписати заяву російською мовою. У ньому клієнт запевняв банк, що "засуджує агресію Росії проти Грузії та України", вважає свою країну "окупантом" та визнає територіальну цілісність Грузії. Декільком заявникам, які відмовилися підписати папери, не відкрили рахунки", - пише видання.
The Moscow Times нагадує, що Грузія стала одним із головних притулків російських мігрантів, які залишили країну після вторгнення в Україну. Перекази сюди зросли вп'ятеро - більш ніж до 1,75 млрд доларів, перевищивши 60% усіх переказів, за даними Національного банку Грузії.
"Національний банк Грузії належним чином підтримував гнучкий валютний курс і відновлював міжнародні резерви, користуючись сприятливими умовами, що склалися, - сильним зростанням зовнішніх надходжень", - наводить видання висновок, викладений у звіті МВФ.
Побічними ефектами великого потоку мігрантів з Росії стало сильне зростання ларі: курс грузинської валюти з початку року зріс на 16% щодо американського долара. Крім того, поява росіян та їхніх грошей вплинуло на підвищення цін, особливо на житло. Вартість оренди квартир зросла вдвічі, а житло у Тбілісі та Батумі подорожчало на 15-20%.
Днями РБК-України повідомляло, що посольство України в Грузії не виключає ймовірності евакуації українців, якщо виникне загроза їхній безпеці з боку громадян РФ.
Крім того, ми писали, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення авіасполучення між РФ та Грузією.
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