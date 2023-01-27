Еще один грузинский банк начал блокировать счета россиян

Как отмечает издание, ссылаясь на телеграм-каналы, ранее блокировать счета россиян начал еще один из крупнейших коммерческих банков Грузии - Bank of Georgia. Клиенты начали сообщать, что их счета закрываются из-за внутренней политики банка, однако конкретных причин блокировок в банке не указали. Блокировка касалась и клиентов 2022 года, и тех, кто открыл их раньше. Кроме россиян, закрытие счетов коснулось белорусских клиентов.

"При этом Bank of Georgia не отказывался открывать счета российским клиентам после начала войны в Украине, как это делали некоторые другие грузинские банки. Однако сначала он требовал от россиян, желающих открыть счета, подписать заявление на русском языке. В нем клиент уверял банк, что "осуждает агрессию России против Грузии и Украины", считает свою страну "оккупантом" и признает территориальную целостность Грузии. Нескольким заявителям, отказавшимся подписать бумаги, не открыли счета", - пишет издание.

The Moscow Times напоминает, что Грузия стала одним из главных приютов российских мигрантов, покинувших страну после вторжения в Украину. Переводы сюда выросли в пять раз - более чем до 1,75 млрд долларов, превысив 60% всех переводов, по данным Национального банка Грузии.

"Национальный банк Грузии должным образом поддерживал гибкий валютный курс и восстанавливал международные резервы, пользуясь сложившимися благоприятными условиями - сильным ростом внешних поступлений", - приводит издание вывод, изложенный в отчете МВФ.

Побочными эффектами большого потока мигрантов из России стал сильный рост лари: курс грузинской валюты с начала года вырос на 16% относительно американского доллара. Кроме того, появление россиян и их денег повлияло на повышение цен, особенно на жилье. Стоимость аренды квартир выросла вдвое, а жилье в Тбилиси и Батуми подорожало на 15-20%.