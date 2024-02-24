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Ще один гарант. Україна підписала безпекову угоду з Канадою

Фото: Володимир Зеленський та Джастін Трюдо (прес-служба Офісу президента)
Автор: Дмитро Левицький

Україна та Канада в другі роковини повномасштабного російського вторгнення підписали угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому, оскільки сьогодні було підписано ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції українського народу, і особливо українських воїнів.

"Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні", - розповів він.

Президент наголосив, що це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення української стійкості. 

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на саміті НАТО у липні 2023 року країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України. До неї згодом приєдналося ще кілька десятків країн ЄС та НАТО. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною.

Перша угода про гарантії безпеки була підписана на початку січня 2024 року з Британією. Під час візиту до Європи у лютому цього року Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією.

Крім того, вчора угода про гарантії безпеки була підписана з Данією. А сьогодні безпекова угода була укладена між Україною та Італією.

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КанадаГарантії безпеки