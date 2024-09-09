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Ще один день зі світлом: "Укренерго" не вводитиме графіки відключень 10 вересня

Ілюстративне фото: українцям розповіли, як відключатимуть світло 10 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 10 вересня, в Україні знову світло буде протягом всього дня. Водночас українців просять економити електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 10 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - сказано у повідомленні.

Українців закликають економно використовувати електроенергію та уникати одночасного ввімкнення кількох потужних приладів, особливо у вечірні години з 18:00 до 22:00.

Варто також нагадати, що після масштабного обстрілу 26 серпня в Україні вже четвертий день поспіль не застосовуються графіки відключень світла.

Відключення світла в Україні

Після ударів РФ по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишається складною. Через обстріли було знищено понад 80% генерації електроенергії в Україні. Екстерні вводяться у випадку, якщо споживання електроенергії виходить за межі встановлених на день лімітів.

У липні в Україні запрацювали два енергоблоки на атомних електростанціях, які перебували у плановому ремонті.

Однак 26 серпня росіяни завдали чергового удару по енергетиці України. Після чого знову було запроваджено графіки відключень електроенергії.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що росіяни вже готуються до нових атак по українській енергосистемі. Ймовірно, окупанти знову битимуть ракетами та дронами.

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