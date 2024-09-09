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Еще один день со светом: "Укрэнерго" не будет вводить графики отключений 10 сентября

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут отключать свет 10 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 10 сентября, в Украине снова свет будет в течение всего дня. В то же время, украинцев просят экономить электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Завтра, 10 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения нескольких мощных приборов, особенно вечером с 18:00 до 22:00.

Следует также напомнить, что после масштабных обстрелов 26 августа в Украине уже четвертый день подряд не применяются графики отключений света.

Отключение света в Украине

После ударов РФ по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Из-за обстрелов было уничтожено более 80% генерации электроэнергии в Украине. Экстерн вводится в случае, если потребление электроэнергии выходит за пределы установленных на день лимитов.

В июле в Украине заработали два энергоблока на находившихся в плановом ремонте атомных электростанциях.

Однако 26 августа россияне нанесли очередной удар по энергетике Украины. После чего снова были введены графики отключений электроэнергии.

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме . Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.

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