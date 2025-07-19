"Ще навіть не Варшава 2000-х". Названо головні проблеми транспорту Києва

Деградація замість розвитку

Головною проблемою експерт називає деградацію транспортної системи, "коли завтра стане гірше, ніж сьогодні".

"В іноземців є поняття сталого розвитку, коли завтра має бути краще, ніж сьогодні. У нас ситуація протилежна", - каже Беспалов.

Запит на зміни мають формувати люди

Експерт наголошує: "Коли у нас буде якісний громадський транспорт? Один з чинників тут - коли на це буде запит у людей, коли вони будуть вимагати цього".

За його словами, пересічному громадянину може здатися, що вулиці прибирають, транспорт ходить, отже - все нормально. Але достатньо побачити, як функціонує система транспорту в містах Західної Європи, щоб зрозуміти, наскільки все інакше.

"Коли я вперше був у Німеччині, мені сказали, що автобус прибуде о 10:45. Я спершу не повірив, прийшов на зупинку заздалегідь, а автобус справді прибув рівно о 10:45. Це зовсім інший досвід", - згадує Беспалов.

Що потрібно змінити перш за все

На думку Беспалова, першочергової уваги потребує саме громадський транспорт.

"Якщо він рухатиметься без затримок, їздити працювати буде зручно і надійно, то пасажиру вже не так важливо, скільки триватиме поїздка на автомобілі - годину чи дві. Пасажир знатиме, що громадським транспортом він гарантовано доїде до потрібної точки за 35 хвилин, і що це буде коштувати всього 8 гривень", - пояснює він.

Беспалов переконаний: завдання влади - нульова затримка для екстреного і громадського транспорту.

Велоінфраструктура та планування "наосліп"

"У нас є активні велоактивісти, вони великі молодці. Але глобальних результатів поки що немає - досі немає єдиного цілісного логічного веломаршруту в Києві", - розповідає Дмитро Беспалов.

За його словами, українські транспортні фахівці часто змушені працювати на закордон, оскільки в Україні попит на доказове транспортне планування майже відсутній.

"Це як у медицині - ніби лікувати всіх лише травами. Уявімо співбесіду у мера: один кандидат - доказовий планувальник, інший - ні. Перший каже: спочатку треба зібрати дані, організувати системний моніторинг, знайти слабкі місця. На це підуть місяці. Але якщо все робити правильно, за 4-5 років можна змінити негативний тренд на позитивний. І вже за десятиліття досягти того рівня, на якому була Варшава ще на початку 2000-х. Це - реалістично", - пояснює експерт.

А другий кандидат, за його словами, обіцяє миттєвий ефект: "Приберемо припарковані машини, поставимо когось слідкувати. І часто саме таких кандидатів обирають", - додає Беспалов.

У Києві досі нема єдиного цілісного логічного веломаршруту (фото: Freepik)

Приклад Колумбії

Фахівець наводить приклад мера Боготи Енріке Пеньялоси, який "витягнув" місто з заторів. Саме його ініціатива призвела до зникнення паркування на тротуарах Хрещатика після візиту до Києва.

"Мені розповідали про Пеньялосу, що фундамент його успіхів заклав попередній мер, який робив непопулярні кроки. А результати стали помітні вже за наступного мера. Це також реалістичний сценарій для нас - але за умови політичної волі", - резюмує Дмитро Беспалов.