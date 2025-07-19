"Ще навіть не Варшава 2000-х". Названо головні проблеми транспорту Києва
Київ - головний транспортний вузол країни, але замість того, щоб бути прикладом сучасної мобільності, столиця дедалі частіше стикається з хаосом на дорогах, заторами, запаркованими тротуарами та непередбачуваним графіком громадського транспорту.
Про головні транспортні проблеми в Києві в інтерв'ю РБК-Україна розповів викладач кафедри міського будівництва КНУБА Дмитро Беспалов.
Деградація замість розвитку
Головною проблемою експерт називає деградацію транспортної системи, "коли завтра стане гірше, ніж сьогодні".
"В іноземців є поняття сталого розвитку, коли завтра має бути краще, ніж сьогодні. У нас ситуація протилежна", - каже Беспалов.
Запит на зміни мають формувати люди
Експерт наголошує: "Коли у нас буде якісний громадський транспорт? Один з чинників тут - коли на це буде запит у людей, коли вони будуть вимагати цього".
За його словами, пересічному громадянину може здатися, що вулиці прибирають, транспорт ходить, отже - все нормально. Але достатньо побачити, як функціонує система транспорту в містах Західної Європи, щоб зрозуміти, наскільки все інакше.
"Коли я вперше був у Німеччині, мені сказали, що автобус прибуде о 10:45. Я спершу не повірив, прийшов на зупинку заздалегідь, а автобус справді прибув рівно о 10:45. Це зовсім інший досвід", - згадує Беспалов.
Що потрібно змінити перш за все
На думку Беспалова, першочергової уваги потребує саме громадський транспорт.
"Якщо він рухатиметься без затримок, їздити працювати буде зручно і надійно, то пасажиру вже не так важливо, скільки триватиме поїздка на автомобілі - годину чи дві. Пасажир знатиме, що громадським транспортом він гарантовано доїде до потрібної точки за 35 хвилин, і що це буде коштувати всього 8 гривень", - пояснює він.
Беспалов переконаний: завдання влади - нульова затримка для екстреного і громадського транспорту.
Велоінфраструктура та планування "наосліп"
"У нас є активні велоактивісти, вони великі молодці. Але глобальних результатів поки що немає - досі немає єдиного цілісного логічного веломаршруту в Києві", - розповідає Дмитро Беспалов.
За його словами, українські транспортні фахівці часто змушені працювати на закордон, оскільки в Україні попит на доказове транспортне планування майже відсутній.
"Це як у медицині - ніби лікувати всіх лише травами. Уявімо співбесіду у мера: один кандидат - доказовий планувальник, інший - ні. Перший каже: спочатку треба зібрати дані, організувати системний моніторинг, знайти слабкі місця. На це підуть місяці. Але якщо все робити правильно, за 4-5 років можна змінити негативний тренд на позитивний. І вже за десятиліття досягти того рівня, на якому була Варшава ще на початку 2000-х. Це - реалістично", - пояснює експерт.
А другий кандидат, за його словами, обіцяє миттєвий ефект: "Приберемо припарковані машини, поставимо когось слідкувати. І часто саме таких кандидатів обирають", - додає Беспалов.
У Києві досі нема єдиного цілісного логічного веломаршруту (фото: Freepik)
Приклад Колумбії
Фахівець наводить приклад мера Боготи Енріке Пеньялоси, який "витягнув" місто з заторів. Саме його ініціатива призвела до зникнення паркування на тротуарах Хрещатика після візиту до Києва.
"Мені розповідали про Пеньялосу, що фундамент його успіхів заклав попередній мер, який робив непопулярні кроки. А результати стали помітні вже за наступного мера. Це також реалістичний сценарій для нас - але за умови політичної волі", - резюмує Дмитро Беспалов.
Раніше ми писали про те, що частину вулиці Оноре де Бальзака обмежать для руху транспорту через ремонтні роботи. Вони триватимуть до 10 вересня.
Читайте також про те, що з 14 липня до 22 серпня у Києві не працюватиме фунікулер, його закриють на плановий ремонт.
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