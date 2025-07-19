"Еще даже не Варшава 2000-х". Названы главные проблемы транспорта Киева

Киев - главный транспортный узел страны, но вместо того, чтобы быть примером современной мобильности, столица все чаще сталкивается с хаосом на дорогах, пробками, запаркованными тротуарами и непредсказуемым графиком общественного транспорта.

Деградация вместо развития

Главной проблемой эксперт называет деградацию транспортной системы, "когда завтра станет хуже, чем сегодня".

"У иностранцев есть понятие устойчивого развития, когда завтра должно быть лучше, чем сегодня. У нас ситуация противоположная", - говорит Беспалов.

Запрос на изменения должны формировать люди

Эксперт отмечает: "Когда у нас будет качественный общественный транспорт? Один из факторов здесь - когда на это будет запрос у людей, когда они будут требовать этого".

По его словам, обычному гражданину может показаться, что улицы убирают, транспорт ходит, следовательно - все нормально. Но достаточно увидеть, как функционирует система транспорта в городах Западной Европы, чтобы понять, насколько все иначе.

"Когда я впервые был в Германии, мне сказали, что автобус прибудет в 10:45. Я сначала не поверил, пришел на остановку заранее, а автобус действительно прибыл ровно в 10:45. Это совсем другой опыт", - вспоминает Беспалов.

Что нужно изменить прежде всего

По мнению Беспалова, первоочередного внимания требует именно общественный транспорт.

"Если он будет двигаться без задержек, ездить работать будет удобно и надежно, то пассажиру уже не так важно, сколько продлится поездка на автомобиле - час или два. Пассажир будет знать, что общественным транспортом он гарантированно доедет до нужной точки за 35 минут, и что это будет стоить всего 8 гривен", - объясняет он.

Беспалов убежден: задача власти - нулевая задержка для экстренного и общественного транспорта.

Велоинфраструктура и планирование "вслепую"

"У нас есть активные велоактивисты, они большие молодцы. Но глобальных результатов пока нет - до сих пор нет единого целостного логического веломаршрута в Киеве", - рассказывает Дмитрий Беспалов.

По его словам, украинские транспортные специалисты часто вынуждены работать за границу, поскольку в Украине спрос на доказательное транспортное планирование почти отсутствует.

"Это как в медицине - будто лечить всех только травами. Представим собеседование у мэра: один кандидат - доказательный планировщик, другой - нет. Первый говорит: сначала надо собрать данные, организовать системный мониторинг, найти слабые места. На это пойдут месяцы. Но если все делать правильно, за 4-5 лет можно изменить за 4-5 лет можно сменить негативный тренд на положительный. И уже через десятилетие достичь того уровня, на котором была Варшава еще в начале 2000-х. Это - реалистично", - объясняет эксперт.

А второй кандидат, по его словам, обещает мгновенный эффект: "Уберем припаркованные машины, поставим кого-то следить. И часто именно таких кандидатов выбирают", - добавляет Беспалов.

В Киеве до сих пор нет единого целостного логического веломаршрута (фото: Freepik)

Пример Колумбии

Специалист приводит пример мэра Боготы Энрике Пеньялосы, который "вытащил" город из пробок. Именно его инициатива привела к исчезновению парковки на тротуарах Крещатика после визита в Киев.

"Мне рассказывали о Пеньялосе, что фундамент его успехов заложил предыдущий мэр, который делал непопулярные шаги. А результаты стали заметны уже при следующем мэре. Это также реалистичный сценарий для нас - но при условии политической воли", - резюмирует Дмитрий Беспалов.