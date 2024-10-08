"Ще можна стрибати". Магучіх розкрила плани на наступні Олімпійські ігри

Олімпійська чемпіонка в стрибках у висоту Ярослава Магучіх запланувала виступи на найвищому рівні мінімум на ще два цикли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми – Україна".
23-річна спортсменка прагне змагатися на майбутніх Іграх. Українка націлена на участь в олімпійських стартах 2028 року в американському Лос-Анджелесі та 2023-го – в австралійському Брісбені.
Магучіх прагне розширити колекцію золотих нагород. Наразі головна ціль легкоатлетки – стати 2-разовою олімпійською чемпіонкою і побити рекорд Ігор (2.06 м) у Лос-Анджелесі. Проте, суперветеранкою у рідному виді програми українська атлетка навряд стане.
"Усе індивідуально. Якщо брати стрибки у висоту, то буває, що стрибають до 35 років. У мене в планах є ще дві Олімпіади, тобто Австралія у 2032 році й все. Мені буде 31 рік, якраз ще можна стрибати", – зізналася Магучіх.
Уродженка Дніпра, рекордсменка планети в стрибках у висоту. За час виступів на дорослому рівні стала чемпіонкою України, Європи та світу.
Міжнародне визнання до легкоатлетки прийшло в 2018 році. Тоді українка виграла юнацьку першість Європи з рекордною висотою (1.94 м). У травні наступного року вона стала наймолодшою тріумфаторкою етапу Діамантової ліги в історії. На прем'єрній Олімпіаді взяла "бронзу" (2021).
Цьогоріч на паризьком етапі Діамантової ліги побила світовий рекорд (2.09 м), що належав болгарці Стефці Костадіновій 37 років. Новий орієнтир – 2.10 м. На Олімпійських іграх-2024 здобула золоту медаль з результатом 2.00 м. Нещодавно втретє поспіль виграла сезон Діамантової ліги.
До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.
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