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"Еще можно прыгать". Магучих раскрыла планы на следующие Олимпийские игры

Фото: Ярослава Магучих стремится стать многократной чемпионкой Олимпийских игр (facebook.com/EuropeanAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих запланировала выступления на самом высоком уровне минимум на еще два цикла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы – Украина".

23-летняя спортсменка стремится соревноваться на будущих Играх. Украинка нацелена на участие в олимпийских стартах 2028 года в американском Лос-Анджелесе и в 2023 году – в австралийском Брисбене.

Магучих стремится расширить коллекцию золотых наград. Главная цель легкоатлетки - стать 2-кратной олимпийской чемпионкой и побить рекорд Игр (2.06 м) в Лос-Анджелесе. Однако суперветеранка в родном виде программы украинская атлетка вряд ли станет.

"Все индивидуально. Если брать прыжки в высоту, то бывает, что прыгают до 35 лет. У меня в планах есть еще две Олимпиады, то есть Австралия в 2032 году и все. Мне будет 31 год, как раз еще можно прыгать", – призналась Магучих .

Кто такая Ярослава Магучих

Уроженка Днепра, рекордсменка планеты в прыжках в высоту. За время выступлений на взрослом уровне стала чемпионкой Украины, Европы и мира.

Международное признание к легкоатлетке пришло в 2018 году. Тогда украинка выиграла юношеское первенство Европы с рекордной высотой (1.94 м). В мае следующего года она стала самым молодым триумфатором этапа Бриллиантовой лиги в истории. На премьерной Олимпиаде взяла "бронзу" (2021).

В этом году на парижском этапе Бриллиантовой лиги побила мировой рекорд (2.09 м), принадлежавший болгарке Стефке Костадиновой 37 лет. Новый ориентир – 2.10 м. На Олимпийских играх-2024 выиграла золотую медаль с результатом 2.00 м. Недавно в третий раз выиграла сезон Бриллиантовой лиги.

К слову, ранее вспомнили путь Магучих к золотой награде Олимпийских игр.

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Легкая атлетикаЯрослава Магучих