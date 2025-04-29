Еще месяц выплат. Кто может получить помощь от ООН в мае

Всемирная продовольственная программа ООН продлила до конца апреля выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минсоцполитики .

Выплаты для людей из уязвимых категорий

В августе 2023 года Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) запустили общий проект. Его цель максимально эффективно оказывать украинцам денежную поддержку от международных гуманитарных организаций.

Помощь по этой программе получают украинцы уязвимых категорий, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, которые имеют низкие доходы и не получают других денежных пособий от международных организаций.

По этой программе ежемесячно 507 тысяч украинцев получают помощь на общую сумму 272 миллиона гривен.

Условия предоставления выплат людям с инвалидностью (инфографика Минсоцполитики)

Сумма помощи от ВПП ООН покрывает разницу между тем, что человек получает сейчас, и минимумом в 3250 гривен. Например, если человек получает пенсию или социальную выплату в размере 2700 гривен, то от ВПП ООН он получит еще 550 гривен, чтобы общая сумма достигла 3250 гривен.

Пока Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплату до конца мая включительно.

Помощь выплатят автоматически тем же способом, которым человек уже получает пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту). Никаких запросов или заявок не нужно подавать.

Условия выплаты помощи пенсионерам (инфографика Минсоцполитики)