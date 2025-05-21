Ще майже тисяча окупантів і 23 артсистеми: оновлені дані Генштабу про втрати росармії

Сили оборони України за добу ліквідували ще 980 російських окупантів. Також захисники знищили 23 артсистеми, 1 танк та 2 ББМ противника.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 травня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому звіті 20 травня розповіли, що від початку доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень.
Також у Силах оборони України зазначили, що російські загарбники досі найбільше атакують на Покровському напрямку.
Додамо, в оприлюдненому 21 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, зокрема, що російські окупанти просунулися у чотирьох регіонах, зокрема на півночі Сумської та Харківської областей, на Запорізькому напрямку та поблизу Часового Яру та Торецька у Донецькій області.
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