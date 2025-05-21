Ще майже тисяча окупантів і 23 артсистеми: оновлені дані Генштабу про втрати росармії

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 травня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 976 780 (+980) осіб ліквідовано;

танків - 10 835 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 22 569 (+2) од.;

артилерійських систем - 28 090 (+23) од.;

РСЗВ - 1 388 од.;

засоби ППО - 1 167 од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 692 (+71) од.;

крилатих ракет - 3 197 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 49 169 (+76) од.;

спеціальної техніки - 3 895 (+1) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому звіті 20 травня розповіли, що від початку доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень.

Також у Силах оборони України зазначили, що російські загарбники досі найбільше атакують на Покровському напрямку.

Додамо, в оприлюдненому 21 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, зокрема, що російські окупанти просунулися у чотирьох регіонах, зокрема на півночі Сумської та Харківської областей, на Запорізькому напрямку та поблизу Часового Яру та Торецька у Донецькій області.