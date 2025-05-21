Еще почти тысяча оккупантов и 23 артсистемы: обновлены данные Генштаба о потерях росармии

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 980 российских оккупантов. Также защитники уничтожили 23 артсистемы, 1 танк и 2 ББМ противника.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 мая 2025 года ориентировочно составили:
Напомним, в Генштабе ВСУ в вечернем отчете 20 мая рассказали, что с начала суток на фронте произошло 129 боевых столкновений.
Также в Силах обороны Украины отметили, что российские захватчики до сих пор больше всего атакуют на Покровском направлении.
Добавим, в обнародованном 21 мая отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, в частности, что российские оккупанты продвинулись в четырех регионах, в частности на севере Сумской и Харьковской областей, на Запорожском направлении и вблизи Часового Яра и Торецка в Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.