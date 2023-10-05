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Ще майже 600 окупантів та понад 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці ліквідували за минулу добу ще 580 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 280 470 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему, 26 ББМ та 12 танків ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 280470 (+580) осіб ліквідовано;
  • танків - 4757 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 9052 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 6643 (+31) од.;
  • РСЗВ - 804 (+2) од.;
  • засоби ППО - 540 од.;
  • літаків - 315 од.;
  • вертольотів - 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+8) од.;
  • крилаті ракети - 1530 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 20 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8980 (+18) од.;
  • спеціальна техніка - 948 (+2) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська просунулися вперед біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку і поблизу Новопрокопівки в Запорізькій області.

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