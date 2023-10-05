ЗСУ просунулися в районі Новопокропівки та в Донецькій області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій відразу на кількох ділянках. Зокрема, ЗСУ просунулися вперед біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку і поблизу Новопрокопівки в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб ЗСУ повідомив, що 4 жовтня українські сили відбили обмежену російську атаку на північ від Зибиного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної).

Генштаб України повідомив 4 жовтня, що українські сили відбили п’ять атак Росії на схід від Макіївки в Луганській області та на північний захід від Діброви. Російське джерело розширило інформацію про те, що російські війська вели наступальні дії поблизу Сватового.

Російські джерела стверджували, що 4 жовтня українські війська здійснили наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Бої у Донецькій області

Українські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута і, як повідомляється, 4 жовтня просунулися вперед.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмута та досягли часткового успіху біля Кліщіївки та Андріївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили утримують позиції в радіусі 40 метрів від залізничного полотна поблизу Кліщіївки. Російські військові блогери повідомляли, що українські війська відновили бронетехнічні штурми поблизу Кліщіївки та Андріївки в напрямку залізничної колії та що тривають бої в суперечливих "сірих зонах" на північний схід і південний захід від Андріївки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Григорівки та Андріївки. Російські джерела стверджували, що 3 і 4 жовтня війська РФ здійснили контратаку під Андріївкою.

Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких на Соледарському напрямку діє невстановлений підрозділ 106-ї гвардійської повітряно-десантної (ВДВ).

Російський "воєнкор" заявив, що українські сили захопили спірну "сіру зону" поблизу Невельського і зараз за 2 км від перехрестя в Пісках.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Мар’їнки і Красногорівки.

"Південна вісь"

Міністерство оборони Росії заявило, що елементи російського Східного угруповання військ нібито відбили українську атаку поблизу Приютного. Російський "воєнкор" заявив, що українські сили залишаються активними в лісових масивах на північний захід від Приютного, де постійно намагаються атакувати позиції РФ.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Золотої Ниви (12 км на південний схід від Великої Новосілки).

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 жовтня, показують, що українські сили просунулися вздовж невеликої місцевої дороги на схід від Новопрокопівки. Додаткові знімки підтверджують, що українські війська утримують позиції поблизу системи траншей, яка пролягає вздовж траси Т0408 Оріхів-Токмак між Роботиним і Новопрокопівкою.

Генштаб ЗСУ зазначив, що українські сили частково досягли успіху в наступальних операціях на захід від Роботиного. Російські "воєнкори" відзначають, що українські війська посилили обстріли вздовж лінії Роботине-Копані. Деякі російські джерела стверджували, що українські сили просунулися до російських оборонних окопів на цій лінії протягом останнього дня.

4 жовтня Головне управління розвідки (ГУР) України опублікувало кадри, на яких видно, як спецпризначенці висаджуються в невстановленому районі Криму та завдають вогневих ушкоджень російським військам у цьому районі.