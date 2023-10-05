Еще почти 600 оккупантов и более 30 артсистем: Генштаб обновил потери России в Украине

Украинские бойцы ликвидировали за прошедшие сутки еще 580 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск противника в живой силе в Украине составили уже 280 470 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему, 26 ББМ и 12 танков врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска продвинулись вперед возле Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и вблизи Новопрокоповки в Запорожской области.
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