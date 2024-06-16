Ще майже 1200 окупантів і 58 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Нагадаємо, що минулої доби треть штурмів росіян припала на Покровський напрямок. Протягом доби це був найгарячіший напрямок, проте Сили оборони міцно тримають оборону.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна має повне право на знищення ракетних установок, з яких Росія атакує Харків та область.

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