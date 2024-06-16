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Еще почти 1200 окупантов и 58 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в сутки

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1160 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 526 310 солдат. Также защитники Украины уничтожили 58 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 526 310 (+1160) человек ликвидировано;
  • танков – 7956 ед;
  • боевых бронированных машин – 15 269 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 13 913 (+58) ед.;
  • РСЗО – 1104 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 853 ед.;
  • самолетов – 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 159 (+11) ед;
  • крылатых ракет – 2296 (+3) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 967 (+56) ед;
  • специальной техники – 2325 (+3) ед.

Напомним, что за прошедшие сутки треть штурмов россиян пришлась на Покровское направление. В течение суток это было самое горячее направление, однако Силы обороны крепко держат оборону.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина имеет полное право на уничтожение ракетных установок, из которых Россия атакует Харьков и область.

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