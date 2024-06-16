Еще почти 1200 окупантов и 58 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в сутки

Напомним, что за прошедшие сутки треть штурмов россиян пришлась на Покровское направление. В течение суток это было самое горячее направление, однако Силы обороны крепко держат оборону.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина имеет полное право на уничтожение ракетных установок, из которых Россия атакует Харьков и область.

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