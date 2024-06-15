Генштаб про ситуацію на фронті: третина штурмів росіян на Покровському напрямку

Російська Федерація продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше - на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, за останню добу третина штурмів росіян припала на Покровський напрямок. Там українські захисники міцно тримають оборону.

Наразі загальна кількість ворожих атак – 74.

Ситуація на фронтах

Харківський напрямок. Окупанти продовжують атакувати в районі Вовчанська. На даний час ворог намагається реалізувати три спроби щодо покращення власних позицій, три попередні – відбито. В районі Липців застосовано авіацію, що діяла з території Бєлгородської області.

На Куп’янському напрямку окупанти додали активності в районах Петропавлівки та Греківки. Загальна кількість атак за сьогодні – дев’ять. Тривають бої в районі Роздолівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку ворог застосував авіацію, здійснивши удари в районах Андріївки, Кліщіївки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку 29 разів за сьогодні відбувалися боєзіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають дев’ять з них, а саме в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Невельського. Авіація ворога застосовувалася в районах Птичого та Новоселівки, до цього, протягом дня, в районах Новогородівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки.

На Курахівському напрямок вже десять разів за сьогодні ворога намагався прорвати наші рубежі, три спроби іще тривають в районах Георгіївки та Парасковіївки. За попередньою інформацією на цьому напрямку окупанти втратили 54 особи, знищено одну ББМ та один склад боєприпасів.

На Времівському напрямку кількість ворожих атак протягом доби зросла до 10. Всі безуспішні.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, раніше Генштаб заявляв про те, що окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ біля Кринок.