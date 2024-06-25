Еще почти 1200 окупантов, 18 ББМ и 35 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне против Украины за сутки с 24 на 25 июня составили 1180 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, страна-агрессор потеряла около 536 840 солдат. Кроме того, защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Напомним, за прошедшие сутки самой горячей точкой на фронте было Покровское направление. Враг не оставлял попыток прорвать оборону ВСУ и совершил 45 атак. В течение суток, по состоянию на вечер 22:00, противник потерял 185 окупантов убитыми и ранеными.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Госдепартамент США очертил свое видение стратегии успеха Украины в войне против России. В частности, обеспечить успех можно, лишив Москву возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб.

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