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Еще почти 1200 окупантов, 18 ББМ и 35 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Вторник 25 июня 2024 07:27
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Еще почти 1200 окупантов, 18 ББМ и 35 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: защитник Украины (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Потери России в войне против Украины за сутки с 24 на 25 июня составили 1180 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, страна-агрессор потеряла около 536 840 солдат. Кроме того, защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 536 840 (+1180) человек ликвидировано;
  • танков – 8035 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин – 15 431 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем – 14 281 (+35) ед.;
  • РСЗО – 1108 ед.;
  • средства ПВО – 863 ед.;
  • самолетов – 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 413 (+31) ед.;
  • крылатых ракет – 2324 (+1) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19362 (+58) ед;
  • специальной техники – 2403 (+6) ед.

Еще почти 1200 окупантов, 18 ББМ и 35 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, за прошедшие сутки самой горячей точкой на фронте было Покровское направление. Враг не оставлял попыток прорвать оборону ВСУ и совершил 45 атак. В течение суток, по состоянию на вечер 22:00, противник потерял 185 окупантов убитыми и ранеными.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Госдепартамент США очертил свое видение стратегии успеха Украины в войне против России. В частности, обеспечить успех можно, лишив Москву возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб.

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