Еще почти 1200 окупантов, 18 ББМ и 35 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне против Украины за сутки с 24 на 25 июня составили 1180 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, страна-агрессор потеряла около 536 840 солдат. Кроме того, защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 536 840 (+1180) человек ликвидировано;
- танков – 8035 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 15 431 (+18) ед.;
- артиллерийских систем – 14 281 (+35) ед.;
- РСЗО – 1108 ед.;
- средства ПВО – 863 ед.;
- самолетов – 359 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 413 (+31) ед.;
- крылатых ракет – 2324 (+1) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 19362 (+58) ед;
- специальной техники – 2403 (+6) ед.
Напомним, за прошедшие сутки самой горячей точкой на фронте было Покровское направление. Враг не оставлял попыток прорвать оборону ВСУ и совершил 45 атак. В течение суток, по состоянию на вечер 22:00, противник потерял 185 окупантов убитыми и ранеными.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Госдепартамент США очертил свое видение стратегии успеха Украины в войне против России. В частности, обеспечить успех можно, лишив Москву возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб.
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