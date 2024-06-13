Ще майже 1000 загарбників, 17 танків і 34 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує захоплення російською ДРГ села Рижівка на Сумщині.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія дедалі частіше почала використовувати новобранців із Сербії, Куби та країн Африки для війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.