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Ще майже 1000 загарбників, 17 танків і 34 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: ЗСУ ліквідували на фронті майже 1000 росіян (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За добу з 12 на 13 червня Сили оборони України знищили 980 окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни, російська армія втратила 522 810 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 танків і 34 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 522 810 (+980) осіб ліквідовано;
  • танків - 7928 (+17) од;
  • бойових броньованих машин - 15 208 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 13 770 (+34) од.;
  • РСЗВ - 1099 од.;
  • засоби ППО - 846 (+2) од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 075 (+33) од.;
  • крилатих ракет - 2285 (+5) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18 794 (+58) од.;
  • спеціальної техніки - 2294 (+4) од.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує захоплення російською ДРГ села Рижівка на Сумщині.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія дедалі частіше почала використовувати новобранців із Сербії, Куби та країн Африки для війни проти України.

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