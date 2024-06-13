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Еще почти 1000 захватчиков, 17 танков и 34 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: ВСУ ликвидировали на фронте около 1000 россиян (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За сутки с 12 на 13 июня Силы обороны Украины уничтожили 980 окупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 522 810 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 17 танков и 34 артиллерийских системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 522 810 (+980) человек ликвидировано;
  • танков – 7928 (+17) ед;
  • боевых бронированных машин – 15 208 (+21) ед;
  • артиллерийских систем – 13 770 (+34) ед.;
  • РСЗО – 1099 ед.;
  • средства ПВО – 846 (+2) ед.;
  • самолетов – 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 075 (+33) ед;
  • крылатых ракет – 2285 (+5) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18794 (+58) ед;
  • специальной техники – 2294 (+4) ед.

Напомним, что американский Институт изучения войны (ISW) не подтверждает захват российской ДРГ села Рыжевка в Сумской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия все чаще стала использовать новобранцев из Сербии, Кубы и стран Африки для войны против Украины.

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