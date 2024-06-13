Еще почти 1000 захватчиков, 17 танков и 34 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, что американский Институт изучения войны (ISW) не подтверждает захват российской ДРГ села Рыжевка в Сумской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия все чаще стала использовать новобранцев из Сербии, Кубы и стран Африки для войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.