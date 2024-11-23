Ще до масштабного вторгнення. Буданов розповів, як РФ готувалась до геноциду українців

За його словами, підготовка Росії геноциду щодо українського народу перед повномасштабним вторгненням включала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та передбачала масові поховання. При цьому ця підготовка велась цілеспрямовано ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, як розповів Буданов, у статті глави Кремля Володимира Путіна, опублікованій в липні 2021 року, він вкотре заперечив право української нації на існування.

"Пропаганда Росії, вищі органи державної влади, високопосадовці і вся державна машина, отримавши таке благословення від свого керівника неодноразово закликали до знищення українців", - нагадав начальник ГУР МОУ.

За словами керівника воєнної розвідки, тотальна українофобія торкнулась всього суспільства Росії.

"Геноцид українців є не лише державною політикою РФ, а й обов’язковим суспільним переконанням, спущеним "згори", - констатував Буданов.

Інструктажі та розстрільні списки

Перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил.

"До розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування", - повідомив начальник ГУР МО України.

Маніакальні інструкції, як зазначив Буданов, синхронно втілювались у різних регіонах України, куди вторглись російські окупанти.

"Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва", - підсумував він.