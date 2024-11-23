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Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев

Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия готовилась к геноциду украинцев еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину. Оккупантам раздавали инструкции по созданию расстрельных списков, передвижных крематориев и не только.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГУР Кирилла Буданова на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

По его словам, подготовка России геноцида в отношении украинского народа перед полномасштабным вторжением включала создание расстрельных списков, мобильных передвижных крематориев и предусматривала массовые захоронения. При этом эта подготовка велась целенаправленно еще задолго до начала полномасштабного вторжения. 

В частности, как рассказал Буданов, в статье главы Кремля Владимира Путина, опубликованной в июле 2021 года, он в очередной раз отрицал право украинской нации на существование.

"Пропаганда России, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя неоднократно призывали к уничтожению украинцев", - напомнил начальник ГУР МОУ. 

По словам руководителя военной разведки, тотальная украинофобия коснулась всего общества России. 

"Геноцид украинцев является не только государственной политикой РФ, но и обязательным общественным убеждением, спущенным "сверху", - констатировал Буданов.

Инструктажи и расстрельные списки

Перед полномасштабным вторжением в Украину российским оккупантам проводили инструктажи по расположению коллективных могил. 

"В расстрельные списки должны были войти учителя украинского языка, литературы, истории, ветераны АТО, журналисты, ученые, писатели, священники Православной церкви Украины и других конфессий, которые поддерживали Украину, общественные и политические деятели, руководители органов государственной власти и самоуправления", - сообщил начальник ГУР МО Украины.

Маниакальные инструкции, как отметил Буданов, синхронно воплощались в разных регионах Украины, куда вторглись российские оккупанты. 

"Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", - подытожил он.

Война в Украине

Российские войска масштабно вторглись в Украину 24 февраля 2022 года. В частности, были захвачены Херсон, Мариуполь, Энергодар и другие города. Например, чтобы захватить Мариуполь, россияне устраивали постоянные бомбардировки города.

Кроме того, Россия применила преднамеренную тактику голода во время оккупации Мариуполя в феврале 2022 года. Юристы говорят, что стратегия лишения жителей города еды во время блокады может быть приравнена к военному преступлению.

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