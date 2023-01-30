Ще не хочуть усвідомлювати. Мельник пояснив, чому Німеччина не дає літаки Україні

"Мені шкода, що німці повторюють одну й ту саму помилку кожного разу... Спочатку були шоломи, потім "Стінгери", "Гепарди", гаубиці. Німці розумні люди, але не хочуть усвідомлювати масштаб цієї війни", - сказав Мельник, коментуючи заяви офіційного Берліна проти надання Україні бойової авіації.

За його словами Німеччина думає, що якщо вони трішки дали, то тепер війна сама собою має закінчитися.

"Вони не розуміють, що ця війна за своїм масштабом майже така ж, як Друга світова. І цього виміру в Німеччині ще не хочуть усвідомлювати, що замало дати 14 Leopard, а потім сказати "Ми виконали всій моральний обов'язок перед українцями й можемо спокійно спати", - наголосив заступник міністра закордонних справ.

Він наголосив, що він звісно вдячний і за 14 танків, проте в Німеччині промисловість дозволяє відправити в 10 разів більше, і Берлін міг би "зробити це ще вчора".