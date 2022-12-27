Все ще без графіків. У Києві та області екстрені відключення світла

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як вчора пояснили в YASNO, електрикам вдалося перерозподілити електроенергію, тому всі райони Києва мають періодичні включення світла. Але аварійні відключення та ремонти продовжаться.

Додамо, також ми писали про те, що столиця вже близька до планових графіків.

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