Все еще без графиков. В Киеве и области экстренные отключения света

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, как вчера объяснили в YASNO, электрикам удалось перераспределить электроэнергию, поэтому все районы Киева имеют периодические включения света. Но аварийные отключения и ремонты продолжатся.

Добавим, что также мы писали о том, что столица уже близка к плановым графикам.

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