Ще є чим поділитися. У Чехії відзвітували про всю військову допомогу, яку передали Україні

Чехія з самого початку вторгнення РФ передала Україні десятки танків, тисячі боєприпасів для артилерії та понад чотири мільйони патронів для пістолетів. Однак країні ще є чим поділитися з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, яку приводить České noviny.
Поставки зброї у цьому році
За перші п'ять місяців Чехія надала Україні:
Поставки також охоплювали іншу військову техніку, обладнання, запасні частини, паливо і матеріали для радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Минулорічні поставки
Торік Чехія надала Україні:
Майбутні поставки
За словами міністра оборони Чехії Яни Чернохової, в армії все ще є обладнання, яке може бути надано Україні. Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка регулярно оцінює такі можливості.
Президент Петр Павел заявив, що Чехія підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб якомога більше країн у світі засудили агресію і однозначно визнали Росію винуватицею війни проти України.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нещодавно сказав, що низка санкцій проти Росії залишатиметься чинною протягом кількох років. Завданням Чехії буде мінімізація стосунків із Кремлем через його агресію проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.