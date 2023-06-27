Еще есть чем поделиться. В Чехии отчитались обо всей военной помощи, которую передали Украине

Чехия с самого начала вторжения РФ передала Украине десятки танков, тысячи боеприпасов для артиллерии и более четырех миллионов патронов для пистолетов. Однако стране еще есть чем поделиться с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы, которое приводит České noviny.
Поставки оружия в этом году
За первые пять месяцев Чехия предоставила Украине:
Поставки также охватывали другую военную технику, оборудование, запасные части, топливо и материалы для радиационной, химической и биологической защиты.
Прошлогодние поставки
В прошлом году Чехия предоставила Украине:
Будущие поставки
По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, в армии все еще есть оборудование, которое может быть предоставлено Украине. Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка регулярно оценивает такие возможности.
Президент Петр Павел заявил, что Чехия поддерживает усилия, направленные на то, чтобы как можно больше стран в мире осудили агрессию и однозначно признали Россию виновницей войны против Украины.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский недавно сказал, что ряд санкций против России будет оставаться в силе в течение нескольких лет. Задачей Чехии будет минимизация отношений с Кремлем из-за его агрессии против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.