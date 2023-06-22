Президент Чехії: агресію Росії мають засудити якомога більше країн у світі

Чехія підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб якомога більше країн у світі засудили агресію і однозначно визнали Росію винуватицею війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела, яку приводить České noviny .

Він заявив, що необхідно продовжувати підтримувати Україну на всіх рівнях, від гуманітарного до фінансового до забезпечення військовою технікою.

Президент Чехії також висловився за збереження економічного і політичного тиску на Росію і зусилля, спрямовані на те, щоб якомога більше країн засудили агресію і однозначно визнали Росію винуватицею війни. Він підтримав збереження антиросійських санкцій і більш жорстке їх дотримання.

Інформаційне протистояння

За словами Павела, Чехія не веде з Росією традиційну війну, яка ведеться звичайними озброєннями. Але це частина інформаційного конфлікту.

"Війна також ведеться в умах людей. Битва йде за громадську думку, чи будуть люди розрізняти жертву й агресора, чи зможуть держави захищати свою поведінку перед своїми громадянами, а також чи збереже країна, яка піддалася нападу, волю і рішучість захищати себе і вірити в перемогу", - сказав Павел.

Використовуючи конкретні висловлювання російського диктатора Володимира Путіна, Павло довів, що російська агресія проти України давно готувалася і координувалася в інформаційному просторі. За його словами, Путін прищепив росіянам ідентичність жертви і загрози.

"Він також переконав росіян, що Україна не є незалежною країною і нацією, тому в неї немає причин зберігати свій суверенітет", - сказав Павло.

Підтримка Чехії

Вчора міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що низка санкцій проти Росії залишатиметься чинною протягом кількох років. Завданням Чехії буде мінімізація стосунків із Кремлем через його агресію проти України.

Також чеський виробник озброєння, компанія Excalibur Army, який є великим постачальником техніки та зброї для України, більш ніж у чотири рази збільшив свої продажі.