Ще у двох областях України проблеми з оповіщенням: як дізнатися про тривогу

Київська область

Як зазначили в ОВА, у Київській області сирени не працюють у Бучі, Ірпені, Вишневому, Березані, Сквирі, Ржищеві, Таращі, Володарці та Гірській громаді (Бориспільський район). Також є точкові відключення системи оповіщення у Борисполі та ще 75 населених пунктах.

"У населених пунктах, де є проблеми з роботою системи, працюватимуть екіпажі патрульної поліції та ДСНС. Вони через гучномовці сповіщатимуть про повітряну небезпеку", - розповіли у відомстві.

Крім цього, у Київській області продовжують роботу "Пункти незламності", які обладнані точками доступу Wi-Fi. Там мешканці можуть отримати доступ до інтернету.

Івано-Франківська область

Водночас, як попередила Світлана Онищук, через збій у "Київстар" системи оповіщення не працюють у трьох населених пунктах області:

у Старобогородчанській громаді не працює одна сирена;

у Брошнів-Осадській громаді не працюють дві сирени у селах Брошнів-Осада та Кадобна.

Вона попросила голів громад подбати про сповіщення у разі повітряної тривоги.

"Нагадуємо, що про небезпеку повідомляють місцеві телебачення та радіо. Якщо є доступ до інтернет-мережі, то інформацію можна отримати у мобільних додатках", - додала чиновниця.

Збій у роботі "Київстар"

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора "Київстар" спостерігається масштабний збій. Через таку ситуацію в низці областей порушено роботу систем оповіщення.

Зокрема, в Черкаській області мешканцям вирішили надсилати сповіщення про повітряну тривогу на телефон.

Більш детально про збій можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.