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Ще двох депутатів з Севастополя судитимуть за держзраду

Фото: двох депутатів з Криму судитимуть за держзраду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Двох депутатів з Криму будуть судити за державну зраду. Вони допомагали Росії окупувати півострів у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Криму.

За даними слідства, у 2014 році обвинувачені разом з іншими депутатами Севастопольської міської ради підтримали окупацію півострова РФ. Вони проголосували за підтримку ряду незаконних рішень уже нечинної на той час Верховної Ради Криму.

У прокуратурі додали, що мова йде про рішення:

  • про незалежність Криму та створення так званої "Республіки Крим";
  • звернення до РФ з пропозицією прийняття Севастополь до складу РФ;
  • перейменування Севастопольської міськради у "Законодавчі збори Севастополя".

"Зазначимо, що незаконне голосування було проведене задля приховання факту окупації півострова російськими збройними силами та з метою легітимізації дій Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Проти двох депутатів закінчили розслідування за фактом держзради (ч. 1 ст. 111 ККУ). Обвинувачувальний акт направили до суду. Зрадникам загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, в Україні вперше винесли вирок "судді" з Криму, яка причетна до депортації українців.

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