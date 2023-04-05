Еще двоих депутатов из Севастополя будут судить за госизмену

По данным следствия, в 2014 году обвиняемые вместе с другими депутатами Севастопольского городского совета поддержали оккупацию полуострова РФ. Они проголосовали за поддержку ряда незаконных решений уже недействующей к тому времени Верховной Рады Крыма.

В прокуратуре добавили, что речь идет о решении:

о независимости Крыма и создании так называемой "Республики Крым";

обращение в РФ с предложением принятия Севастополя в состав РФ;

переименование Севастопольского горсовета в "Законодательное собрание Севастополя".

"Отметим, что незаконное голосование было проведено для сокрытия факта оккупации полуострова российскими вооруженными силами и в целях легитимизации действий Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Против двух депутатов закончили расследование по факту госизмены (ч. 1 ст. 111 УКУ). Обвинительный акт направили в суд. Предателям грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Украине впервые вынесли приговор "судьи" из Крыма, причастной к депортации украинцев.

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