Ще у чотирьох областях відкрили онлайн-запис на іспит з водіння: як оформити талон

Доступ до онлайн-запису на практичні іспити з водіння став доступний ще в чотирьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Як пише МВС, кандидати у водії можуть замовити онлайн талон, який генерується на 14 днів вперед, в Києві й:
"Запис на практичний іспит в інших сервісних центрах можливо здійснити через термінали, що установлені в приміщеннях таких сервісних центрів МВС. Складання іспиту за відсутності термінала здійснюється за записом адміністраторів сервісного центру", - пише пресслужба.
Зокрема зазначається, що:
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