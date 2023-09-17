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Ще у чотирьох областях відкрили онлайн-запис на іспит з водіння: як оформити талон

Фото: Ще у чотирьох областях відкрили онлайн-запис на іспит з водіння: як оформити талон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Доступ до онлайн-запису на практичні іспити з водіння став доступний ще в чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Як пише МВС, кандидати у водії можуть замовити онлайн талон, який генерується на 14 днів вперед, в Києві й: 

  • Хмельницькій; 
  • Черкаській; 
  • Полтавській; 
  • Чернігівській;
  • Львівській; 
  • Київській; 
  • Одеській; 
  • Вінницькій; 
  • Рівненській; 
  • Житомирській; 
  • Кіровоградській; 
  • Сумській областях. 

"Запис на практичний іспит в інших сервісних центрах можливо здійснити через термінали, що установлені в приміщеннях таких сервісних центрів МВС. Складання іспиту за відсутності термінала здійснюється за записом адміністраторів сервісного центру", - пише пресслужба. 

Зокрема зазначається, що: 

  • попередній запис можна здійснити лише чотири рази на місяць;  
  • для реєстрації необхідно пройти електрону ідентифікації, а також зазначати прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, e-mail, обрати послугу, сервісний центр МВС, дату й час; 
  • запис є індивідуальний. 

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