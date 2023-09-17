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Еще в четырех областях открыли онлайн-запись на экзамен по вождению: как оформить талон

Фото: Еще в четырех областях открыли онлайн-запись на экзамен по вождению: как оформить талон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Доступ к онлайн-записи на практические экзамены по вождению стал доступен еще в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как пишет МВД, кандидаты в водители могут заказать онлайн талон, который генерируется на 14 дней вперед, в Киеве и: 

  • Хмельницкой; 
  • Черкасской; 
  • Полтавской; 
  • Черниговской;
  • Львовской; 
  • Киевской; 
  • Одесской; 
  • Винницкой; 
  • Ровенской; 
  • Житомирской; 
  • Кировоградской; 
  • Сумской областях. 

"Запись на практический экзамен в других сервисных центрах возможно осуществить через терминалы, установленные в помещениях таких сервисных центров МВД. Сдача экзамена при отсутствии терминала осуществляется по записи администраторов сервисного центра", - пишет пресс-служба. 

В частности отмечается, что: 

  • предварительную запись можно осуществить только четыре раза в месяц;  
  • для регистрации необходимо пройти электронную идентификацию, а также указывать фамилию, имя, отчество, номер телефона, e-mail, выбрать услугу, сервисный центр МВД, дату и время; 
  • запись является индивидуальной.

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