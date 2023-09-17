Еще в четырех областях открыли онлайн-запись на экзамен по вождению: как оформить талон

Доступ к онлайн-записи на практические экзамены по вождению стал доступен еще в четырех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Как пишет МВД, кандидаты в водители могут заказать онлайн талон, который генерируется на 14 дней вперед, в Киеве и:
"Запись на практический экзамен в других сервисных центрах возможно осуществить через терминалы, установленные в помещениях таких сервисных центров МВД. Сдача экзамена при отсутствии терминала осуществляется по записи администраторов сервисного центра", - пишет пресс-служба.
В частности отмечается, что:
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