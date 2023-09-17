Еще в четырех областях открыли онлайн-запись на экзамен по вождению: как оформить талон

Доступ к онлайн-записи на практические экзамены по вождению стал доступен еще в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как пишет МВД, кандидаты в водители могут заказать онлайн талон, который генерируется на 14 дней вперед, в Киеве и:

Хмельницкой;

Черкасской;

Полтавской;

Черниговской;

Львовской;

Киевской;

Одесской;

Винницкой;

Ровенской;

Житомирской;

Кировоградской;

Сумской областях.

"Запись на практический экзамен в других сервисных центрах возможно осуществить через терминалы, установленные в помещениях таких сервисных центров МВД. Сдача экзамена при отсутствии терминала осуществляется по записи администраторов сервисного центра", - пишет пресс-служба.

В частности отмечается, что: