Ще чотири HIMARS. США плануються завтра оголосити новий пакет допомоги Україні, - Reuters

Джерела видання зазначають, що окрім HIMARS, до пакету мають увійти боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби.

Зазначимо, що HIMARS - це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням і випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. В залежності від модифікації вона може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

В Міноборони зазначали, що HIMARS змінили хід війни в Україні. Так, наші захисники за допомогою РСЗВ прицільно б'ють по ворожих об'єктах та перекривають окупантам можливість постачання озброєння.

Нагадаємо, Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги на 1,1 млрд доларів.

При цьому США планують закуповувати HIMARS у виробника, а не вилучати їх зі своїх запасів, як це було раніше. Тому процес поставки займе декілька років.

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